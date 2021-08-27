В Румынии поздравляют с 30-летием Независимости Казахстана

КРАЙОВА. КАЗИНФОРМ - В рамках продолжения проведения серии мероприятий в Румынии, посвященных празднованию 30-летия Независимости Казахстана, состоялся круглый стол с участием руководства областного совета Долж и депутатов Парламента, а также представителей мэрии, бизнес и академических кругов, СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Румынии.

В ходе выступления Посол Нурбах Рустемов информировал о важнейших событиях в истории современного Казахстана, исторической роли Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении государства, текущем процессе демократизации и реализации реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, направленных на построение справедливого общества и повышение благосостояния населения.

Казахстанский дипломат отметил, что за 30 лет наша страна достигла высокого роста экономических показателей и получила международное признание благодаря сбалансированной и многовекторной внешней политике. При этом, Посол рассказал об успешной роли Ассамблеи народа Казахстана в укреплении межэтнического согласия, которая способствовала достижению единства казахстанского народа.

Наряду с этим, была отмечена государственная программа «Рухани Жангыру», имеющая огромное идеологическое значение в возрождении ценностей и самобытных черт казахского народа.

В свою очередь, поздравив с юбилеем, заместитель председателя областного совета Михай Нэцу заявил, что за годы независимости Казахстан добился впечатляющих результатов на международной арене, зарекомендовав себя в качестве надежного партнера и динамично развивающегося государства.

Участники мероприятия уделили особое внимание казахстанско-румынским отношениям. Так, депутат Парламента Юлиан Бадя сказал, что Казахстан является важным политическим и экономических партнером Румынии, с которым с момента установления дипломатических отношений активно развивается сотрудничество по всем сферам взаимодействия.

Стороны согласились, что несмотря на глобальный кризис пандемии, Казахстан и Румыния продолжают активно наращивать двустороннее партнерство. При этом, дополнительный импульс придаст 16-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, планируемое к проведению 9 сентября 2021 года.

В рамках мероприятия также была организована фотовыставка «Признанный мировым сообществом Казахстан», где румынская сторона была ознакомлена с живописной природой Казахстана и современной архитектурой молодой столицы – города Нур-Султан.

Повышенное внимание публики привлекли фотографии Семипалатинского ядерного полигона. Н.Рустемов отметил, что 29 августа отмечается 30-летний юбилей со дня указа Елбасы о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. «Это историческое решение является принципиальным выбором Казахстана в пользу мира, свободного от ядерного оружия», - сказал он.

Также вниманию гостей были предложены переведенные на румынский язык книги Абая Кунанбайулы «Қара сөздер», Елбасы «Эра Независимости» и брошюры с Посланием Главы государства от 1 сентября 2020 года.

В 2009 году дата 29 августа была утверждена «Международным днем действий против ядерных испытаний» на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.