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В руках молодежи сосредоточены те ресурсы, которые будут вести Казахстан к устойчивому развитию - Екатерина Вибе

Автор:  
Арайлым Мұрат
4 Июня 2021, 14:34
В руках молодежи сосредоточены те ресурсы, которые будут вести Казахстан к устойчивому развитию - Екатерина Вибе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Екатерина Вибе – заведующая отделом Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Алихана Бокейхана, которую прозвали «лесной феей», сейчас занимается выделением обрацов саксаула, которые будут устойчивы к насекомым-галообразователям. Об этом она рассказала в ходе встречи с министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзумом Мирзагалиевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В руках молодежи сосредоточены те ресурсы, которые будут вести наш Казахстан к устойчивому развитию. Мой путь – путь человека, который учился и работал. Основная профессиональная деятельность связана с Казахским НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Алихана Бокейхана. Что меня поразило в научном учреждении? То, что в науке можно самореализовываться. Труд ученого важен и интересен. Оглядываясь назад, нисколько не сожалею о том, что выбрала миссию защиты лесов. Работая в области лесозащиты, изучаю разные группы вредителей. Это очень интересно. Мы реализуем разные проекты. Одна из ярких – выделение образцов саксаула, которые будут устойчивы к насекомым-галообразователям. Проект только начался, исследование состоит из нескольких дисциплин: лесозащита, селекция, генетика, биохимия и физиология», - отметила Екатерина Вибе.

Ученый также планирует сравнить особенности поврежденных и неповрежденных растений, их генетическую структуру, в последующем получить семенной материал, из которого будут выращивать наиболее устойчивые растения к этой группе насекомых.

«Хочу сказать молодым ученым - вы проводите емкую работу. Сегодня у нас есть возможность стажироваться в ведущих научно-исследовательских институтах мира, возможность участвовать в международных проектах, получать грантовое финансирование по прикладным и фундаментальным исследованиям», - обратилась к молодым экоактивистам и ученым Екатерина Вибе.


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