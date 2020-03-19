В Рудном выявили первый факт нарушения режима ЧП

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими в ходе оперативного мероприятия по соблюдению режима чрезвычайного положения в Рудном выявлен факт работы кафе после установленного времени, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время 31-летний хозяин кафе привлечен к административной ответственности по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима чрезвычайного положения». Санкция статьи предполагает наказание в виде административного штрафа в размере 10 МРП или же арест сроком на 15 суток. В указанное время в кафе находилось более 20 посетителей», - рассказали в полиции.

Напомним, режим ЧП на территории страны связан с распространением пандемии короновируса. Согласно введенным ограничениям все увеселительные заведения обязаны работать по строгому графику до 22:00 часов.

Согласно статье 476 КоАП РК, бизнесмены-владельцы подобных заведений, преступившие закон, будут привлекаться к административной ответственности.