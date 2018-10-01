В Рудном появится пешеходная сетка на солнечных аккумуляторах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О том, какие проекты реализуются в Костанайской области по итогам проведения Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017», о проектах ВИЭ рассказал заместитель акима Костанайской области Мейржан Мырзалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке в Астане от области было представлено 2 реализованных проекта в области энергосбережения - это комплекс по переработке органических отходов в биогаз в Карасуском районе и переработка ПЭТ-бутылок на базе ТОО «Фабрика нетканых материалов». Однако есть в области и другие «зеленые» проекты, которые не были представлены на выставке, но успешно внедрены и функционируют не первый год.

«К примеру, на предприятии АО «Костанайские минералы» функционирует модернизированный карьерный электровоз, который при применении принципа рекуперативного торможения возвращает в сеть до 17% от потребляемой электроэнергии. Также на территории предприятия установлена солнечная батарея мощностью 10 кВт. Солнечная станция работает параллельно с энергосетью. Здесь же ртутные дуговые лампы заменены на светодиодные, которые потребляют в 8 раз меньше электроэнергии, чем их ртутные предшественницы», - рассказал замакима области.

Применяют новейшие технологии и в АО «Варваринское». Там установлены приборы, работающие от солнечной энергии: это освещение участков, находящихся на отдаленном расстоянии от источников электроэнергии.

«То есть можно сказать, что работа по внедрению инновационных технологий в области проводилась и до проведения выставки.

Глава государства поставил задачу выстроить системную работу по внедрению технологий, продемонстрированных на международной выставке «ЭКСПО-2017». На сегодняшний день в области отобраны 15 проектов на сумму более 1,4 млрд тенге, из них 6 уже реализованы и 9 проектов реализуются», - сообщил М. Мырзалиев.

Среди реализуемых проектов в области особое внимание уделяется сфере солнечной энергии.

«Например, до конца года в Рудном планируется начать использовать пешеходную сетку с применением солнечных аккумуляторов. Также до конца года во всех регионах области планируется установка SMART-скамеек с солнечными панелями, предназначенных для зарядки мобильных телефонов. В Костанае уже для пробного использования установлены несколько скамеек. Это подарок одной из столичных компаний»,- пояснил он.

Как отмечает М. Мырзалиев, практически в каждом городе и районе Костанайской области применяется практика внедрения «зеленых» технологий, возобновляемых источников энергии, и работа в этом направлении будет продолжена.