В Рудном полицейский спас жизнь мужчине
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном младший сержант полиции успел на помощь мужчине, у которого были сильные судороги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
Полицейский Аслан Муканов, возвращаясь со службы домой, увидел, как мужчина резко упал на землю. У него начались сильные судороги.
Полицейский сразу оказал первую медицинскую помощь и вызвал карету скорой помощи. Прибывшие на место медики отметили своевременность действий полицейского, которые и помогли мужчине остаться в живых.
«Первую помощь оказываю не в первый раз. Дело в том, что мой брат болен эпилепсией и я знаю, что делать, когда у людей такие проблемы со здоровьем. Первое, что необходимо предпринять в этом случае - перевернуть человека на бок и восстановить дыхание», - поделился полицейский.
В органах внутренних дел младший сержант полиции служит всего два года.
В мае 2021 года он был назначен на должность постового по охране изолятора временного содержания.
На данный момент состояние мужчины нормальное, он находится дома. За быстрые и решительные действия рудничанин благодарит сотрудника полиции.
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