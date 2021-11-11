В Рудном полицейский спас жизнь мужчине

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном младший сержант полиции успел на помощь мужчине, у которого были сильные судороги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Полицейский Аслан Муканов, возвращаясь со службы домой, увидел, как мужчина резко упал на землю. У него начались сильные судороги.

Полицейский сразу оказал первую медицинскую помощь и вызвал карету скорой помощи. Прибывшие на место медики отметили своевременность действий полицейского, которые и помогли мужчине остаться в живых.

«Первую помощь оказываю не в первый раз. Дело в том, что мой брат болен эпилепсией и я знаю, что делать, когда у людей такие проблемы со здоровьем. Первое, что необходимо предпринять в этом случае - перевернуть человека на бок и восстановить дыхание», - поделился полицейский.

В органах внутренних дел младший сержант полиции служит всего два года.

В мае 2021 года он был назначен на должность постового по охране изолятора временного содержания.

На данный момент состояние мужчины нормальное, он находится дома. За быстрые и решительные действия рудничанин благодарит сотрудника полиции.