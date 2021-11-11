+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: -1 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Рудном полицейский спас жизнь мужчине

11 Ноября 2021 21:20
Поделиться:
В Рудном полицейский спас жизнь мужчине

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном младший сержант полиции успел на помощь мужчине, у которого были сильные судороги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Новости по теме
Как отметят 150-летие Ахмета Байтурсынова в Костанайской области
Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы С фурой столкнулась легковушка в Актюбинской области

Полицейский Аслан Муканов, возвращаясь со службы домой, увидел, как мужчина резко упал на землю. У него начались сильные судороги.

Полицейский сразу оказал первую медицинскую помощь и вызвал карету скорой помощи. Прибывшие на место медики отметили своевременность действий полицейского, которые и помогли мужчине остаться в живых.

«Первую помощь оказываю не в первый раз. Дело в том, что мой брат болен эпилепсией и я знаю, что делать, когда у людей такие проблемы со здоровьем. Первое, что необходимо предпринять в этом случае - перевернуть человека на бок и восстановить дыхание», - поделился полицейский.

В органах внутренних дел младший сержант полиции служит всего два года.

В мае 2021 года он был назначен на должность постового по охране изолятора временного содержания.

На данный момент состояние мужчины нормальное, он находится дома. За быстрые и решительные действия рудничанин благодарит сотрудника полиции.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Как отметят 150-летие Ахмета Байтурсынова в Костанайской области
Мужчина погиб под колесами грузовика в Алматы
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
С фурой столкнулась легковушка в Актюбинской области
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
3 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
5 Будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете патриотизм и служение народу – Анар Жаилганова
6 Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Читайте также
Водителей авто с российскими номерами оштрафовали на более чем 21 млн тенге в Алматы
В Нур-Султане проходят двухдневные командно-штабные учения «Зима-2021»
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
Будут отбираться кандидаты, у которых в приоритете патриотизм и служение народу – Анар Жаилганова
Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив