В Рудном из-за пожара в квартире эвакуированы 9 человек

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В многоквартирном жилом доме в Рудном в одной из квартир горела спальная комната, были эвакуированы все жильцы дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, пожар произошёл накануне вечером.

«По прибытию было установлено, что в 4-х этажном жилом доме из квартиры первого этажа доносился едкий дым, горело спальное помещение и вещи на площади 8 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Жильцы дома (9 человек) были в срочном порядке эвакуированы. В ликвидации были задействованы 3 единицы техники и 13 человек личного состава»,- сообщили в ДЧС.

Самой распространенной причиной пожаров в домах, как отмечают в ведомстве, является неосторожное обращение с огнём, когда люди просто не соблюдают необходимые меры предосторожности.

В департаменте напоминают, что всегда необходимо при выходе из дома осматривать все электрические приборы, компьютеры, которые должны быть отключены от розеток.

«Выходя из своего дома, необходимо проверить - все ли отключено. При возникновении пожара ваш главный враг – время. Каждая секунда может стоить жизни вам, вашим родственникам и соседям. При пожаре необходимо звонить 101, 112»,- подытожили в ДЧС.