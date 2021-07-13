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    11:12, 13 Июль 2021 | GMT +6

    В Рудном из-за пожара в квартире эвакуированы 9 человек

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В многоквартирном жилом доме в Рудном в одной из квартир горела спальная комната, были эвакуированы все жильцы дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, пожар произошёл накануне вечером.

    «По прибытию было установлено, что в 4-х этажном жилом доме из квартиры первого этажа доносился едкий дым, горело спальное помещение и вещи на площади 8 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Жильцы дома (9 человек) были в срочном порядке эвакуированы. В ликвидации были задействованы 3 единицы техники и 13 человек личного состава»,- сообщили в ДЧС.

    Самой распространенной причиной пожаров в домах, как отмечают в ведомстве, является неосторожное обращение с огнём, когда люди просто не соблюдают необходимые меры предосторожности.

    В департаменте напоминают, что всегда необходимо при выходе из дома осматривать все электрические приборы, компьютеры, которые должны быть отключены от розеток.

    «Выходя из своего дома, необходимо проверить - все ли отключено. При возникновении пожара ваш главный враг – время. Каждая секунда может стоить жизни вам, вашим родственникам и соседям. При пожаре необходимо звонить 101, 112»,- подытожили в ДЧС.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Видео Происшествия
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