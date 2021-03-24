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    05:55, 24 Март 2021 | GMT +6

    В рубашке родился: житель ВКО упал с четвертого этажа и не пострадал

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    АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Восточно-Казахстанской упал с крыши многоэтажки и не пострадал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе ДП ВКО рассказали, что инцидент произошел 21 марта около 13 часов в городе Алтае по ул. Космонавтов. 33-летний мужчина залез на крышу четырехэтажного жилого дома, чтобы почистить снег. Но не удержался и сорвался вниз.

    К счастью, в результате падения телесных повреждений мужчина не получил. В больницу он также не обращался.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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