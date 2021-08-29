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    16:50, 29 Август 2021 | GMT +6

    Vårt Land: Казахстан заботится о стабильности, чтобы поддерживать безопасность в регионе

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    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Казахстан заботится о стабильности, чтобы поддерживать безопасность и мир в регионе и в более широком контексте. Об этом говорится в статье бывшего премьер-министра Норвегии, ныне руководителя Осло Центра Кьелла Магне Бондевика, которая была опубликована в норвежской газете «Vårt Land» в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Это очень важно, учитывая ситуацию в других странах Центральной Азии. Речь идет о таких вызовах, как терроризм, торговля людьми и энергетика.

    Также автор подчеркивает, что, благодаря своему расположению и политике, страна может сыграть важную роль в качестве моста, ведущего к Европе: «В этом контексте я считаю, что Европа должна развивать еще более тесное сотрудничество с Казахстаном и всей Центральной Азией».


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