Vårt Land: Казахстан заботится о стабильности, чтобы поддерживать безопасность в регионе

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Казахстан заботится о стабильности, чтобы поддерживать безопасность и мир в регионе и в более широком контексте. Об этом говорится в статье бывшего премьер-министра Норвегии, ныне руководителя Осло Центра Кьелла Магне Бондевика, которая была опубликована в норвежской газете «Vårt Land» в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Это очень важно, учитывая ситуацию в других странах Центральной Азии. Речь идет о таких вызовах, как терроризм, торговля людьми и энергетика.

Также автор подчеркивает, что, благодаря своему расположению и политике, страна может сыграть важную роль в качестве моста, ведущего к Европе: «В этом контексте я считаю, что Европа должна развивать еще более тесное сотрудничество с Казахстаном и всей Центральной Азией».