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В розничной торговле чаще всего нарушают права покупателей в СКО

30 Июля 2021 20:12
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В розничной торговле чаще всего нарушают права покупателей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За полгода в департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области поступило 131 обращение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента Лазьм Мияшева рассказала, что в 78% случаев права потребителей нарушаются в розничной торговле, почти 17% - при получении бытовых услуг, более 8% - в сфере электронной торговле и свыше 7% - при получении услуг ЖКХ.

«Практика показывает, что в основном права потребителей - на качество и безопасность товара, на обмен/возврат товара, на предоставление полной и достоверной информации о товаре и продавце - нарушают субъекты малого и микропредпринимательства, торгующие различными товарами на рынках и в маленьких магазинах», - отметила Л.Мияшева.

До 2023 года действует мораторий на проверки с посещением субъектов малого предпринимательства. По словам Л.Мияшевой, многие индивидуальные предприниматели ошибочно считают, что, нарушая права потребителей, останутся безнаказанными и не будут привлекаться к ответственности.

«При ненадлежащем исполнении обязанностей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, субъекты малого и микропредпринимательства привлекаются к ответственности в порядке гражданского судопроизводства. Кроме того, сейчас общественные объединения потребителей осуществляют общественный контроль путем посещения мест реализации товара, применения фото-, аудио-, видеофиксации действий, совершаемых при посещении объектов торговли и предоставления услуг», - подчеркнула Л.Мияшева.


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#Северо-Казахстанская область  
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Автор:

Олеся Жуковень

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