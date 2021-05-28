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В Россию передали часть работ участников павлодарского военно-исторического конкурса

Автор:  
Антон Гагарин
28 Мая 2021, 17:40
В Россию передали часть работ участников павлодарского военно-исторического конкурса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Состязание на лучший «Боевой листок» среди школьников устроили поисковый отряд «Майдан жолы», Дворец школьников имени М. Катаева и управление образования Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель конкурса – сбор и популяризация сведений о воинах-казахстанцах, участвовавших в Великой Отечественной войне, формирование патриотических чувств и нравственных ценностей подрастающего поколения, - рассказал командир павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. - Часть работ по 314-й стрелковой дивизии поисковый отряд «Майдан жолы» передал в администрацию города Лодейное Поле Российской Федерации».

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Областной военно-исторический конкурс «Боевой листок» среди школьников Павлодарской области организовали отряд «Майдан жолы» совместно с Дворцом школьников имени М. Катаева» при содействии управления образования Павлодарской области, добавил А. Шитов. Творческое состязание приурочили к празднованию 30-летия Независимости Казахстана, 80-й годовщины 314-й стрелковой дивизии и 77-й годовщины Ясско-Кишиневской операции – стратегической военной операции вооружённых Сил Советского Союза во время Великой Отечественной войны в августе 1944 года, направленной на разгром крупной германско-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, а также на освобождение Молдавии и вывода Румынии из войны. Из 154 участников конкурса призерами стали 24 человек, из них награждены дипломами.

«Подобный конкурс по военной истории проводился впервые в Павлодарской области», - рассказал спикер.

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