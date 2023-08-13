В российском Приморье борются с наводнением

ПРИМОРЬЕ. КАЗИНФОРМ - В Приморье направили оперативную группу центрального аппарата МЧС России.Специалисты будут координировать работу по борьбе с наводнением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Паводок из-за дождей подтопил 7 многоквартирных и 729 частных домов в Приморье, всего повреждены 65 населенных пунктов.

Наводнение в Уссурийске, втором по величине городе Приморья, стало самым разрушительным и масштабным за последние 10 лет, повреждено 35-40% его территорий. Вода в реке Раздольной поднялась на рекордные 10 м, что выше уровня строящейся дамбы, защищавшей микрорайон «7 Ветров», из-за этого подтоплены жилые дома. Также там прекращена подача газа к мемориалу Вечного огня, эвакуирован городской музей.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Сильнее всего повреждены Чугуевский, Хасанский, Яковлевский, Октябрьский, Черниговский, Лазовский, Ольгинский муниципальные округа, Уссурийский и Находкинский городские округа, а также Михайловский район. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Режим ЧС действует в 15 муниципалитетах. В пунктах временного размещения по всему краю находятся 612 человек.