В России заявили о снижении заболеваемости коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в целом по РФ снижается, третьей волны коронавируса в России нет. Об этом заявил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает МИА «Казинформ».

«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]», - сказал он.

Ранее Мурашко призывал россиян не ждать третьей волны пандемии, а прививаться от COVID-19.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.