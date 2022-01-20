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В России зарегистрировано максимальное с 13 ноября количество заражений коронавирусом за сутки

20 Января 2022 18:42
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В России зарегистрировано максимальное с 13 ноября количество заражений коронавирусом за сутки

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 850, до 10 938 261. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 13 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,36%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 478, до 9 950 333. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 684 против 698 днем ранее, до 324 060. Таким образом, уже пять дней подряд в стране регистрируют менее 700 смертей из-за коронавируса за сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,96%, следует из данных штаба.

В Москве выявили 11 557 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию.

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