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В России зарегистрировали минимум смертей из-за COVID-19 за сутки с 27 сентября

1 Января 2022 17:26
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В России зарегистрировали минимум смертей из-за COVID-19 за сутки с 27 сентября

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 19 751. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 847 против 912 днем ранее, до 309 707. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.https://tass.ru/obschestvo/13343713

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Количество зарегистрированных за сутки смертей, таким образом, стало минимальным с 27 сентября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,94%. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали смерть 67 человек, в Санкт-Петербурге - 56, в Подмосковье - 46, в Красноярском крае - 38, в Челябинской области - 27.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 751, до 10 519 733. Впервые с 22 сентября количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 20 000. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

В частности, за сутки было выявлено 1 534 случая в Санкт-Петербурге, 1 271 - в Московской области, 499 - в Свердловской области, 496 - в Краснодарском крае, 475 - в Челябинской области. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 712 963.

В России после коронавируса выздоровели 33 144 человека за сутки. Таким образом всего от ковида вылечились 9 497 063 человека. Доля выписанных пациентов, возросла до 90,3% от общего числа заразившихся. В частности, в Москве за сутки выздоровели 2 358 человек, в Иркутской области - 2 311, в Омской - 1 496, в Самарской - 1 385, в Воронежской - 1 363, в Московской - 1 342.


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