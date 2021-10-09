В России зафиксирован очередной рекорд по смертности от КВИ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 936 человек – это очередной максимум за все время пандемии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее, во вторник, на совещании с членами правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с начала сентября этого года рост заболеваемости КВИ в стране «составил почти 31 процент и возрос с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев».

«Средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случаев на 100 тысяч населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года», - сказала Татьяна Голикова.

Она также добавила, что за весь период в рамках профилактики было привито первым компонентом 47,4 млн. россиян, полностью привито 42,2 млн. человек, повторно вакцинировано и вакцинировано после болезни – 1,9 млн. человек. Чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета, следует еще привить первично еще 35,9 млн. человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших и вакцинированных более 6 месяцев назад 7,6 млн. человек.

За последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса во всех регионах, сообщается на сайте Роспотребнадзора. По числу заражений лидирует Москва, где выявлено 4 595 заболевших, далее следуют Санкт-Петербург – 2 501 и Московская область - 1 490 случаев, по остальным регионам – не более 660 случаев на субъект.

Всего нарастающим итогом в РФ выявлено 7 717 356 случаев КВИ, выписано по выздоровлению 6 819 796 пациентов, за все время от инфекции скончались 214 485 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 409 109 человек.