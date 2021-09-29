В России зафиксирован максимум по количеству умерших от COVID-19 за сутки

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По суточному показателю смертности Россия занимает второе место в мире, на первом - США, на третьем - Иран, свидетельствует сводная статистика ВОЗ по странам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

На 28 сентября в России выявлено 21 559 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В числе лидеров по количеству заражений значится Москва, где выявлено 2 541 заболевших, далее следуют Санкт-Петербург - 1 530 и Московская область - 1 450 случаев.

За последние сутки умерли 852 пациента - это максимум за все время пандемии, следует из данных российского оперативного штаба по борьбе с КВИ. Наибольшее число умерших зафиксировано в Москве - 63, в Санкт-Петербурге – 58 и в Свердловской области - 40. Предыдущий максимум - 826 умерших - зарегистрирован 24 сентября. В целом по стране, условная летальность заболевания остается на прежнем уровне в 2,7%.

Всего нарастающим итогом в РФ выявлено 7 464 708 случаев КВИ, выписано по выздоровлению 6 635 485 человека. По данным Оперативного штаба, за все время от инфекции скончались 205 531.

В связи с ожиданием четвертой волны коронавируса в ряде регионов РФ вводятся дополнительные меры профилактики: дистанционные занятия в школах, кружках и секциях, усиление контроля над соблюдением перчаточно-масочного режима в общественных местах и на транспорте, цифровые коды для посещения массовых мероприятий и др.