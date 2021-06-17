В России выявили свыше 14 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 057, до 5 264 047. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Северная Осетия - Алания (0,05%), в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Адыгея (по 0,06%), в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Камчатском крае, Кабардино-Балкарской Республике (по 0,07%).

В частности, за сутки было выявлено 1 208 случаев в Московской области, 946 - в Санкт-Петербурге, 217 - в Республике Бурятия, 207 - в Нижегородской области, 179 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 296 350 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 205, до 4 839 705.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 416 против 396 днем ранее; это максимальный показатель с 23 марта.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 61 летальный случай в Санкт-Петербурге, 20 - в Нижегородской области, 14 - в Свердловской области, 13 - в Ульяновской области, 12 - в Краснодарском крае.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 195, до 1 260 089. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,49%. Днем ранее было выявлено 5 782 случая. За сутки в Москве зарегистрировали 73 смерти из-за коронавируса (против 75 днем ранее), их общее число составило 21 198, следует из сообщения штаба.



