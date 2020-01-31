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В России выявили первые два случая заражения коронавирусом

31 Января 2020 19:01
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В России выявили первые два случая заражения коронавирусом

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Двоих людей, зараженных коронавирусом, выявили на территории РФ, оба граждане Китая. Об этом сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдение, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», - сказала она.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.

7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ.

ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

Ранее сообщалось о том, что 14 граждан Китая пожаловались врачам на недомогание в Москве.

По последним данным, в Китае зафиксировано 9692 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса. Число летальных исходов достигло 213. После успешного прохождения курса лечения 171 человек выписаны из больниц.

Более 15 тысяч человек в Китае имеют симптомы заражения, однако их диагноз не подтвержден. В карантине находятся еще более 100 тысяч человек.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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