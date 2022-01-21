В России выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 49 513, до 10 987 774. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным за все время пандемии. В относительном выражении он составил 0,45%.

В частности, в Москве за сутки выявили 15 987 заразившихся, в Санкт-Петербурге – 5 922, в Подмосковье – 4 424, в Нижегородской области – 1 116. Для всех этих регионов число заболевших стало наибольшим с начала распространения новой инфекции.

Число госпитализаций за сутки составило 9 136, что на 0,34% меньше показателя предыдущего дня. При этом в 40 регионах число госпитализаций увеличилось, следует из данных штаба.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 687 970.

Доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России снизилась до 52,3% против 56,2% днем ранее, доля «омикрона» и других штаммов возросла до 47,7%.

«Распространение штамма «омикрон» сегодня фиксируется уже в 57 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «дельта» составляет 52,3%, вариант «омикрон» и другие не доминирующие штаммы – 47,7%», - сообщили в штабе.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным на 18 января, в России выявили 1 682 случая заражения этим штаммом.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 24 719, до 9 975 052. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки в Санкт-Петербурге выздоровели 2 969 человек, в Москве – 2 313, в Воронежской области – 1 588, в Самарской – 1 415, в Московской – 1 221.

Число летальных исходов возросло за сутки на 692 против 684 днем ранее, до 324 752.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,96%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 72 смерти, в Санкт-Петербурге – 45, в Подмосковье – 41, в Алтайском и Красноярском краях – по 24.