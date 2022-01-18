В России выявили максимум заражений коронавирусом за сутки с 6 декабря

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 252, до 10 865 512. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 6 декабря 2021 года. В относительном выражении он составил 0,29%.

В частности, за сутки в Москве выявили 8 342 инфицированных, в Санкт-Петербурге – 4 078, в Подмосковье – 2 754, в Краснодарском крае – 715, в Свердловской области – 597, в Ростовской – 554.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 639 899, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 564, до 9 902 935. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91,1% от общего числа заразившихся.

В частности, число выздоровевших в Санкт-Петербурге за сутки увеличилось на 2 441, в Москве – на 1 838, в Воронежской области – на 1 492, в Московской – на 1 415, в Самарской – на 1 395, в Ставропольском крае – на 974.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 688 против 670 днем ранее, до 322 678. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 69 смертей, в Санкт-Петербурге – 64, в Подмосковье – 34, в Красноярском крае – 28, в Алтайском – 25, в Нижегородской области – 22.