В России выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 120, до 9 294 188. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%. В частности, в Москве за сутки выявили 3 239 случаев, в Санкт-Петербурге - 2 637, в Московской области - 1 885, в Самарской - 1 762, в Краснодарском крае - 997, в Республике Крым - 886.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 1 038 919, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 172, до 7 992 426. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 86% от общего числа заразившихся. В частности, в Москве за сутки выписали 6 487 человек, в Санкт-Петербурге - 4 177, в Подмосковье - 1 937, в Краснодарском крае - 1 254, в Самарской области - 988, в Республике Крым - 885.



