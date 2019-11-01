В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – В России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как заверяют официальные лица и эксперты, нововведение никак не отразится на российских пользователях, и Рунет останется частью мирового интернет-пространства.

«Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится», - заявил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, добавив, что реализация закона идет по плану.

Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования. Утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство. В компетенции кабинета министров также входит определение случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам. Такие средства операторам связи будет безвозмездно предоставлять Роскомнадзор.

Принятие закона вызвало общественный резонанс и опасения, не строится ли в России аналог китайского «Золотого щита», а также смогут ли россияне пользоваться глобальной всемирной паутиной беспрепятственно.

В этой связи глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что в России реализуется принцип - блокируется только то, что запрещено, или создаются ограничения той информации, которая запрещена.

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин также заверил, что китайский путь развития Рунета не подходит России. По его словам, в КНР внутренний рынок в разы больше, чем российский, и он самодостаточен для того, чтобы находиться в изолированной ситуации экономически. При этом количество потенциальных пользователей Рунета - 300 млн человек, то есть численность потенциальной русскоязычной аудитории в два раза превышает численность населения России. Именно поэтому, считает Волин, уход на самоизоляцию означает сокращение рынка вдвое.

В пресс-службе Института развития интернета ТАСС сообщили, что после вступления в силу закона для российских граждан ничего не изменится. «Россия останется частью мирового интернет-пространства, однако в перспективе устойчивость российского сегмента сети только возрастет. Это связано с тем, что кроме международных серверов, которые будут функционировать и к которым сохранится доступ, в России на случай сбоев появится дублирующий сервер. Кроме того, отечественные алгоритмы шифрования будут использоваться параллельно с зарубежными, которые продолжат функционировать при возможных сбоях. Это также касается и системы адресов корневых серверов», - указали в пресс-службе.