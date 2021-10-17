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    03:33, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    В России впервые зарегистрировали более тысячи смертей от ковида за сутки

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 002 против 999 днем ранее, до 222 315. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Это новый максимум, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

    Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.

    В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 72 смерти, в Санкт-Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 41, в Свердловской области - 38, в Башкирии - 36, в Ростовской области - 33, в Ставропольском крае - 32.

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