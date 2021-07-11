В России впервые зарегистрировали более 5 тысяч смертей от COVID-19 за неделю

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число умерших из-за коронавируса в России за последние семь дней возросло на 5 077, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ».

Для страны это новый максимум с начала пандемии, предыдущий - 4 643 летальных исхода - был зарегистрирован по итогам прошлой недели.

При этом показатель летальности на фоне высокой заболеваемости пока остается почти неизменным - за семь дней он вырос с 2,46% до 2,47%.

Показатели смертности в России значительно выше, чем год назад: так, за неделю в стране умерло больше заболевших, чем за весь июль 2020 года (с 1 по 31 июля штаб сообщал о 4 643 смертях). Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными и учитывают только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Заболеваемость

Заболеваемость в России продолжает увеличиваться, но темпы ее роста снижаются. С 5 по 11 июля в стране выявили 172 392 заразившихся против 159 650 за предыдущие семь дней (увеличение на 8% против почти 19% неделю назад).

Это отчасти связано со стабилизацией ситуации в Москве, где число выявляемых случаев вновь снизилось. Штаб зарегистрировал 41 463 инфицированных против 48 838 неделей ранее (меньше на 15,1%).

Число выздоровевших в стране увеличилось на 131 318, это почти на 17,1% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Тем не менее количество так называемых активных случаев продолжает расти - сейчас в стране, по данным штаба, лечатся 440 112 человек (это максимум с 5 февраля).

Всего с начала пандемии в стране выявили 5 783 333 заболевших. Это примерно 4% жителей.

Показатель заболеваемости с учетом численности населения к воскресенью вырос с 15,6 до 16,9 случая в сутки на 100 000 человек, однако 11 июля он впервые более чем за месяц снизился и составил 16,8.

Выздоровевшие

Число выздоравливающих в России продолжает быстро расти. За эту неделю в стране вылечились еще 131 318 человек - на 17,1% больше, чем за предыдущую.

В общей сложности с начала пандемии выздоровели 5 200 219 человек, или 89,9% заразившихся. Семь дней назад доля вылечившихся составляла 90,3%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, по-прежнему увеличивается. За неделю оно возросло на 35 997 и достигло 440 112 - максимума с 5 февраля.

Заболеваемость и вакцинация

Темпы роста заболеваемости начинают снижаться практически по всей стране, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Это может быть связано с ускорением массовой вакцинации населения: если две недели назад хотя бы одну дозу вакцины, согласно заявлениям властей, получили более 21 млн россиян, то сейчас - порядка 30 млн.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, быстрее всего темпы вакцинации растут в том числе в Москве и Подмосковье. Действительно, если в конце июня там привились примерно 16% и 17% населения соответственно, то к концу этой недели - почти 28% и 26%.

Как заявлял Мурашко, в число регионов - лидеров по охвату жителей прививками входят Белгородская область, Тува, Чечня, Чукотка и Ямал. По подсчетам ТАСС, на Чукотке хотя бы одну дозу вакцины получили более 34% жителей, в Белгородской области - свыше 32%, в Туве - почти 22% (это лучший показатель в Сибири). На Ямале также привились чуть менее 22% населения, что немного меньше, чем в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области. В Чечне прививочная кампания охватила уже около 24% жителей, причем еще две недели назад их было почти вдвое меньше.

Самым проблемным с точки зрения вакцинации остается Северо-Кавказский федеральный округ, где, согласно подсчетам ТАСС, привились пока немногим более 12% населения, причем в Кабардино-Балкарии охват составил менее 10%, а в Дагестане - менее 6%. Северный Кавказ остается в числе лидеров по темпам роста заболеваемости - на этой неделе там выявили на 30,6% больше заразившихся, чем на прошлой.

При этом в Центральной России, в которой вакцинацию начали или уже прошли почти четверть жителей (это лучший показатель в стране), число новых случаев на этой неделе оказалось на 5,6% меньше, чем на предыдущей. Это единственный из федеральных округов, где заболеваемость уже перешла к снижению.