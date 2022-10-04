В России впервые сократился мобильный трафик

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Трафик мобильного интернета впервые снизился в России. Во II квартале 2022 года по сравнению с январем - мартом спад составил более 2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно материалам Минцифры РФ, если в январе - марте 2022 года трафик составил 8,54 млрд Гб, то в течение последующих трех месяцев он оказался на уровне 8,35 млрд Гб.

В пресс-службе «Мегафона» газете «Известия» подтвердили, что сокращение объемов мобильного интернет-трафика произошло впервые. В МТС отметили, что с марта по май в компании не зафиксировали традиционный рост мобильного трафика, а с июня по сентябрь начался его стандартный летний спад.

Как пояснили «Известиям» участники рынка, снижение объемов мобильного интернета обусловлено блокировками зарубежных интернет-ресурсов, а также добровольным отказом иностранных сервисов от работы в России.

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