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В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

8 Ноября 2020 18:41
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В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 498, до 1 774 334. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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В субботу штаб сообщал о 20 396 выявленных случаях, в пятницу - о 20 582, что пока является максимумом с начала пандемии.

Всего в настоящее время, по данным штаба, в РФ болеют 419 378 человек. В относительном выражении суточный прирост числа заболевших третий день подряд составляет около 1,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 286 против 364 днем ранее. Всего из-за новой инфекции умерли 30 537 человек, сообщили в штабе. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 11 492. Всего вылечились от инфекции 1 324 419 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших снизилось с 74,9% до 74,6% от общего числа заразившихся.


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#Статистика   #Россия   #Общество   #Коронавирус  
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