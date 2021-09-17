В России стартовали выборы депутатов Госдумы восьмого созыва

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В России в Единый день голосования выберут депутатов Государственной думы на ближайшие пять лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По решению ЦИК РФ, в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, выборы проходят 17, 18 и 19 сентября. В эти дни в России состоятся выборы 450 депутатов Госдумы восьмого созыва, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 - через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов в 39 субъектах РФ. В 11 столицах регионов определится состав городских дум.

Избиратели могут сделать свой выбор на избирательном участке, на дому и путем дистанционного волеизъявления, что доступно только для жителей семи субъектов России. В местах, где нет соответствующих помещений, установлены переносные ящики. На всех участках выборы проходят с 8:00 до 20:00 часов. Основным днем считается воскресенье, 19 сентября, когда ожидается наибольший процент явки.

Главное внимание общественности приковано к выборам в Государственную думу. Заявки на участие подали около пяти тысяч кандидатов. Выборы в главный законодательный орган пройдут по смешанной системе: избиратели выберут 225 кандидатов по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам.

По прогнозу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), явка на выборах в Госдуму достигнет 48-51%. В новый состав пройдут пять партий: «Единая Россия» (42%), КПРФ (19%), ЛДПР (11%), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (8%) и впервые участвующая в федеральной кампании партия «Новые люди» (5%).

Фото: tass.ru