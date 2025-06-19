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    23:00, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    В России создадут национальный мессенджер

    Совет Федерации РФ одобрил закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: pixabay

    Его можно будет использовать не только для общения, но и для доступа к государственным услугам.

    Особенности приложения:

    • новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и государственных сервисов;
    • граждане смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID - без необходимости предъявлять бумажные документы - в том числе при заселении в гостиницы или подтверждении возраста при покупке товаров (за исключением отдельных случаев);
    • приложение обеспечит взаимодействие участников образовательных отношений;
    • государственные и муниципальные органы получат возможность использовать платформу для общения с гражданами;
    • интеграция с системой «Госключ» позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;
    • сервис станет безопасной и конкурентоспособной альтернативой иностранным мессенджерам.

    В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы.

    Теги:
    Россия Цифровизация
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
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