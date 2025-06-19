В России создадут национальный мессенджер

Его можно будет использовать не только для общения, но и для доступа к государственным услугам.

Особенности приложения:

новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и государственных сервисов;

граждане смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID - без необходимости предъявлять бумажные документы - в том числе при заселении в гостиницы или подтверждении возраста при покупке товаров (за исключением отдельных случаев);

приложение обеспечит взаимодействие участников образовательных отношений;

государственные и муниципальные органы получат возможность использовать платформу для общения с гражданами;

интеграция с системой «Госключ» позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;

сервис станет безопасной и конкурентоспособной альтернативой иностранным мессенджерам.

В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы.