23:00, 18 Июнь 2025 | GMT +5
В России создадут национальный мессенджер
Совет Федерации РФ одобрил закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, передает корреспондент агентства Kazinform.
Его можно будет использовать не только для общения, но и для доступа к государственным услугам.
Особенности приложения:
- новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и государственных сервисов;
- граждане смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID - без необходимости предъявлять бумажные документы - в том числе при заселении в гостиницы или подтверждении возраста при покупке товаров (за исключением отдельных случаев);
- приложение обеспечит взаимодействие участников образовательных отношений;
- государственные и муниципальные органы получат возможность использовать платформу для общения с гражданами;
- интеграция с системой «Госключ» позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;
- сервис станет безопасной и конкурентоспособной альтернативой иностранным мессенджерам.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы.