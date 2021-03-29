В России создадут единую базу цифровых профилей пребывающих в стране иностранцев

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Единая информационная платформа учета иностранных граждан, включающая их цифровые профили, будет создана в России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе. Это позволит мигрантам получить госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

Кроме того, иностранцы с помощью цифрового профиля смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться удобными информационными сервисами, в том числе получать рассылку о предстоящем окончании сроков действия разрешительных документов, пребывания и необходимости выезда за пределы России.



