В России составили список иностранных компаний, которые могут национализировать

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Организация «Общественная потребительская инициатива» составила перечень иностранных компаний, которые приняли решение уйти из РФ и в перспективе могут быть национализированы, и направила его в правительство РФ и Генпрокуратуру. В список вошли 59 организаций, пишет в четверг газета «Известия» со ссылкой на документ. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как рассказал изданию глава организации Олег Павлов, перечень будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. Сейчас в него внесены такие компании, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др.

«К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», - рассказал Павлов газете.

Также глава организации отметил, что общий объем обязательств иностранных компаний, которые прекратили работу в России, перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 трлн рублей. По его словам, этой сумме равна их выручка в РФ за прошедшие три года.

«Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», - пояснил Павлов «Известиям».