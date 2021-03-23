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    22:36, 22 Март 2021 | GMT +6

    В России сошла лавина: пропала туристическая группа из 15 человек

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    МУРМАНСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Лавина сошла в Мурманской области в районе Оленегорска. В месте схода лавины могла находиться туристическая группа из 15 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели», - заявил глава Оленегорска Олег Самарский.

    По данным Следственного комитета по региону, в районе схода лавины могут быть несовершеннолетние. «В следственное управление СКР по Мурманской области поступила информация, что в районе ст. Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России. Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости Россия
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