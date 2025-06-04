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    15:00, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    В России реализуют новый проект против мошенников

    В России начинают реализацию пилотного проекта по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов госструктур и компаний, в дальнейшем используются мошенниками для кражи паролей и другой персональной информации граждан, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

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    Фото: freepik

    Реализация пилотного проекта начнется 4 июня, завершение запланировано на 1 марта 2026 года.

    В сообщении также говорится, что цель проекта – создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые могут использовать очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка.

    В числе задач - отработка механизмов взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических сайтов и приложений, подготовка предложений по нормативному закреплению таких механизмов.

    Со стороны российских госорганов участвуют – Министерство цифрового развития (Минцифры), МВД, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Минкультуры, Минфин, Федеральная налоговая служба (ФНС), Роспатент, Банк России и Генпрокуратура России.

    Также предполагается участие автономной некоммерческой организации (неправительственная организация – прим.) «Координационный центр национального домена сети Интернет» и научно-исследовательского института «Интеграл».

    Как ожидается проект даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете.

    Проект осуществляется в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», входящего в новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

    Теги:
    Мошенничество Интернет-мошенничество Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
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