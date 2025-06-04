В России реализуют новый проект против мошенников

Реализация пилотного проекта начнется 4 июня, завершение запланировано на 1 марта 2026 года.

В сообщении также говорится, что цель проекта – создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые могут использовать очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка.

В числе задач - отработка механизмов взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических сайтов и приложений, подготовка предложений по нормативному закреплению таких механизмов.

Со стороны российских госорганов участвуют – Министерство цифрового развития (Минцифры), МВД, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Минкультуры, Минфин, Федеральная налоговая служба (ФНС), Роспатент, Банк России и Генпрокуратура России.

Также предполагается участие автономной некоммерческой организации (неправительственная организация – прим.) «Координационный центр национального домена сети Интернет» и научно-исследовательского института «Интеграл».

Как ожидается проект даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете.

Проект осуществляется в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», входящего в новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».