В России разрабатывают универсальную вакцину против всех видов коронавируса

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ – Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в РФ разрабатывает универсальную вакцину, которая будет защищать против всех видов коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учетом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям», - сообщила в четверг глава ФМБА Вероника Скворцова на IV Форуме социальных инноваций регионов.