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    16:55, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В России разрабатывают универсальную вакцину против всех видов коронавируса

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ – Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в РФ разрабатывает универсальную вакцину, которая будет защищать против всех видов коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учетом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям», - сообщила в четверг глава ФМБА Вероника Скворцова на IV Форуме социальных инноваций регионов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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