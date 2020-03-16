В России проведено почти 110 тысяч лабораторных исследований на коронавирус

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В России проведено почти 110 тыс. лабораторных исследований на коронавирус нового типа, при этом за последние сутки зарегистрировано 4 новых случая коронавирусной инфекции у граждан РФ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора , «по состоянию на 15 марта 2020 года проведено 109 939 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции».

«В Российской Федерации зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess», - отмечается на сайте организации.

«За последние сутки в России зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: 3 – в Московской области, 1 - в Тюменской области», - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В целом с 1 января по 15 марта этого года было досмотрено 442 923 человека, прибывших из Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана. В течение 14-ти дней из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария) зарегистрировано 1993 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших.

Все люди были изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах РФ предусмотрено 402 обсерватора на 25 091 место, из них развернуто 128 обсерваторов на 8607 мест, где размещены 119 человек.

С начала эпидемии под медицинским наблюдением в целом по России находилось 50 376 человек, по состоянию на воскресенье, 15 марта, под контролем оставалось 15 021 человек.