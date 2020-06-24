В России проходят парады Победы

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Парады в честь 75-летия Победы проходят 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Во многих других городах проводят праздничные мероприятия в других форматах, в том числе торжественных шествий.

В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей, сообщает ТАСС.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

В Москву прибывают лидеры иностранных государств для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В столице уже собрались президент Абхазии Аслан Бжания, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв, президент Белоруссии Александра Лукашенко, ожидается прибытие сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву.

Президент Казахстана посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Касым-Жомарт Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю 75-летия Победы.

В параде Победы в Москве будут задействованы около 14 тыс. военнослужащих, над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Прохождение парадных пеших колонн и техники продлится почти полтора часа. По брусчатке промаршируют военнослужащие в исторической форме со штандартами всех фронтов, пройдут знаменитые танки Т-34 и самоходные установки СУ-100.





Фото: Юрий Смитюк/ТАСС



