В России приступят к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Ученые Центра им. Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готовы перейти к клиническим испытаниям. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ».

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», - сказал он.

Как пояснял Гинцбург, назальная вакцина - это второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Ранее глава Центра им. Гамалеи сообщал, что клинические испытания такого препарата могут начаться в конце 2021 - начале 2022 года, а его регистрация ожидается в 2022 году.