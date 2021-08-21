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В России приступят к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19

21 Августа 2021 11:46
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В России приступят к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Ученые Центра им. Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готовы перейти к клиническим испытаниям. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ».

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«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», - сказал он.

Как пояснял Гинцбург, назальная вакцина - это второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Ранее глава Центра им. Гамалеи сообщал, что клинические испытания такого препарата могут начаться в конце 2021 - начале 2022 года, а его регистрация ожидается в 2022 году.


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#Здравоохранение   #Россия   #Вакцинация  
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