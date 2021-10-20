В России предложили ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заражений КВИ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 19 октября в России зафиксировано 1015 летальных исходов от коронавирусной инфекции – новый максимум с начала пандемии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным оперативного штаба по борьбе с КВИ, за последние сутки в России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса во всех регионах, выписано по выздоровлении 24 426 человек.

Всего нарастающим итогом в РФ выявлено 8 060 752 случаев КВИ, выписан по выздоровлении 7 040 481 пациент. За все время от инфекции скончались 225 325 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 706 328 человек.

В ходе состоявшегося сегодня заседания Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с КВИ, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться, что напрямую отражается на показателях смертности населения.

«Предлагается обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», - сказала Т. Голикова.

При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предложено ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Также отмечена необходимость введения субъектами РФ QR-кодов для посещения отдельных объектов и массовых мероприятий.

Т. Голикова сообщила, что абсолютное большинство пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, в реанимации - это невакцинированные граждане, включая пожилых лиц старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями и находящихся на диспансерном учете.

Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал высказанные предложения, поручив озвучить их в среду на совещании с участием В. Путина.