В России повысили зарплату президенту и премьеру

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства страны. Как отмечается в документе, повышение произошло с 1 октября 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Также на эту величину проиндексированы размеры выплат для глав всех министерств, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ. Аналогичное повышение коснулось зарплат вице-премьеров, секретаря Совета безопасности РФ, председателя ЦИК и лиц, находящихся на государственных должностях в дипломатических представительствах и представительствах РФ при международных организациях.

Ранее глава государства увеличил с 1 октября на 4,3% оклады федеральных государственных гражданских служащих и дипработников МИД РФ.

В последний раз зарплата главы государства и премьер-министра увеличивалась с 1 января 2018 года, тогда размер индексации составил 4%. При этом с 1 марта 2015 года до конца 2018 года вознаграждения и ежеквартальные премии президенту, премьеру и ряду других высокопоставленных чиновников выплачивались, согласно другому указу, с 10-процентным уменьшением.