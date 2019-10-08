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В России повысили зарплату президенту и премьеру

8 Октября 2019 11:21
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В России повысили зарплату президенту и премьеру

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства страны. Как отмечается в документе, повышение произошло с 1 октября 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Также на эту величину проиндексированы размеры выплат для глав всех министерств, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ. Аналогичное повышение коснулось зарплат вице-премьеров, секретаря Совета безопасности РФ, председателя ЦИК и лиц, находящихся на государственных должностях в дипломатических представительствах и представительствах РФ при международных организациях.

Ранее глава государства увеличил с 1 октября на 4,3% оклады федеральных государственных гражданских служащих и дипработников МИД РФ.

В последний раз зарплата главы государства и премьер-министра увеличивалась с 1 января 2018 года, тогда размер индексации составил 4%. При этом с 1 марта 2015 года до конца 2018 года вознаграждения и ежеквартальные премии президенту, премьеру и ряду других высокопоставленных чиновников выплачивались, согласно другому указу, с 10-процентным уменьшением.

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Ключевые слова: Россия,
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