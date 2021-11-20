В России перевернулся автобус: 13 человек пострадали
НИЖНИЙ НОВГОРОД. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Автобус, в котором находились 35 человек, перевернулся в Нижегородской области России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«В 06:10 на 333-м км дороги Нижний Новгород - Иваново водитель автобуса не учел дорожные условия, в результате чего съехал на обочину с последующим опрокидыванием. Автобус совершал заказной рейс в город Иваново. В нем находилось 34 пассажира и водитель», - сказали в пресс-службе ГИБДД области.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области, в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Балахнинском районе 13 пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести, погибших нет, всего в салоне находилось 35 пассажиров.
По данным прокуратуры Нижегородской области, в результате опрокидывания автобуса пострадали 14 человек. Организована проверка.
- Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца
- Автоугонщик совершил ДТП и скрылся в Нур-Султане
- Третий день подряд в России обновляется максимум смертности из-за коронавируса
- Водитель сгоревшего авто в ДТП в Актобе была пьяной
- 17 ДТП за день из-за непогоды произошло в Кызылординской области
- Газификация северных и восточных регионов РК – о чем Казахстан договорился с Россией
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана