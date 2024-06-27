РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:12, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    В России перевернулись 9 вагонов пассажирского поезда: пострадали около 70 человек

    сход вагонов в Коми
    Фото: Официальный Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/ ТАСС

    В Республике Коми 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись. Пострадали около 70 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Вагоны поезда № 511 сошли с путей в 18:12 мск на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. В составе было 14 вагонов, девять перевернулись.

    Всего в поезде находились 232 человека. Мэрия Воркуты информировала, что там не было организованных детских групп. 

    Пострадали около 70 человек. Никто не погиб. Пассажиров сейчас эвакуируют.

    К месту направлены оперативные службы, вылетели три вертолета. Вся санавиация отправляется с реанимационными бригадами. Также туда идут два поезда с помощью.

    На место ЧП отправился глава Коми Владимир Уйба. Медики не могут подобраться туда из-за бездорожья. 

    Движение поездов приостановлено. Возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной инцидента назвали подмыв полотна. Полотно размыло из-за паводка, утверждают правоохранительные органы.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством «ТАСС».

    Теги:
    Происшествия, ЧС Авария с Поездом Мировые новости Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!