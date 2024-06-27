В России перевернулись 9 вагонов пассажирского поезда: пострадали около 70 человек

В Республике Коми 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись. Пострадали около 70 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Вагоны поезда № 511 сошли с путей в 18:12 мск на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. В составе было 14 вагонов, девять перевернулись.

Всего в поезде находились 232 человека. Мэрия Воркуты информировала, что там не было организованных детских групп.

Пострадали около 70 человек. Никто не погиб. Пассажиров сейчас эвакуируют.

К месту направлены оперативные службы, вылетели три вертолета. Вся санавиация отправляется с реанимационными бригадами. Также туда идут два поезда с помощью.

На место ЧП отправился глава Коми Владимир Уйба. Медики не могут подобраться туда из-за бездорожья.

Движение поездов приостановлено. Возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной инцидента назвали подмыв полотна. Полотно размыло из-за паводка, утверждают правоохранительные органы.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством «ТАСС».