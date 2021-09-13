В России пассажирский самолет упал в тайге и загорелся
Около 18:15 мск в МЧС поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в 4 км от села Казачинское.
По предварительным данным, на борту 14 пассажиров и два члена экипажа. Все пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии.
Среди возможных причин ЧП рассматриваются ошибка экипажа при попытке сесть в тумане, а также отказ двигателя.
По информации источника, самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета, пишет ТАСС. По сведениям прокуратуры, L-410 совершил экстренную посадку, заходя на второй круг.
Спасатели пока не добрались до места жесткой посадки, однако зафиксирован сигнал радиомаяка самолета.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Отмечается, что самолет принадлежит компании ООО «Аэросервис».