В России пассажирский самолет упал в тайге и загорелся

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области Российской федерации. По предварительным данным Следственного комитета, все пассажиры выжили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Около 18:15 мск в МЧС поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в 4 км от села Казачинское.

По предварительным данным, на борту 14 пассажиров и два члена экипажа. Все пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии.

Среди возможных причин ЧП рассматриваются ошибка экипажа при попытке сесть в тумане, а также отказ двигателя.

По информации источника, самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета, пишет ТАСС. По сведениям прокуратуры, L-410 совершил экстренную посадку, заходя на второй круг.

Спасатели пока не добрались до места жесткой посадки, однако зафиксирован сигнал радиомаяка самолета.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Отмечается, что самолет принадлежит компании ООО «Аэросервис».