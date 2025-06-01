В России пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие

В момент ЧП по виадуку проезжала фура, после обрушения она оказалась на железнодорожных рельсах, где в нее сразу же врезался поезд.

Когда рухнул автодорожный мост, в этот момент под ним проезжал пассажирский, вследствие крушения состав завалило конструкциями, и он сошел с рельсов. Фура и легковушка улетели под строение.

Сообщается, что 47 человек госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. Всего пострадавших 71 человек, 27 из которых оказана медпомощь, 7 погибли, а 3 человека находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе одного из участков федеральной автодороги А-240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного. В поезде находились 388 пассажиров.

Обрушение моста в Брянской области произошло за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда — локомотив протаранил уже рухнувшую конструкцию моста. Полотно упало на рельсы под углом 45 градусов вместе с фурой, проезжавшей по нему.

Удар пришелся на кабину машиниста, ему и помощнику выжить не удалось, а первый вагон буквально сплющило, и состав сошел с рельсов.

На месте ЧП работают представители экстренных служб и органов власти.