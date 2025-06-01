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    16:16, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    В России пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие

    В ночь на 1 июня под поселком Выгоничи в Брянской области России произошло обрушение автомобильного моста и столкновение с ним пассажирского поезда № 86 Климов - Москва. В результате есть погибшие и пострадавшие, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на российские СМИ.

    В России пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие
    Фото: РИА Новости

    В момент ЧП по виадуку проезжала фура, после обрушения она оказалась на железнодорожных рельсах, где в нее сразу же врезался поезд.

    Когда рухнул автодорожный мост, в этот момент под ним проезжал пассажирский, вследствие крушения состав завалило конструкциями, и он сошел с рельсов. Фура и легковушка улетели под строение.

    Сообщается, что 47 человек госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. Всего пострадавших 71 человек, 27 из которых оказана медпомощь, 7 погибли, а 3 человека находятся в тяжелом состоянии.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе одного из участков федеральной автодороги А-240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного. В поезде находились 388 пассажиров.

    Обрушение моста в Брянской области произошло за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда — локомотив протаранил уже рухнувшую конструкцию моста. Полотно упало на рельсы под углом 45 градусов вместе с фурой, проезжавшей по нему.

    Удар пришелся на кабину машиниста, ему и помощнику выжить не удалось, а первый вагон буквально сплющило, и состав сошел с рельсов.

    На месте ЧП работают представители экстренных служб и органов власти.

    Теги:
    Происшествия Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
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