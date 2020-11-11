В России открыли после реставрации бюст героя Султана Баймагамбетова

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В городе Кировск Ленинградской области состоялась торжественная церемония открытия бюста Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Казахстана в России.

Бюст у здания местной гимназии, носящей его имя, был установлен еще в 2001 году, но за прошедшее время потребовал реставрации. Восстановительные работы с благоустройством прилегающей территории производились в текущем году при участии Казахского национально-культурного общества Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Ата-Мекен» и содействии Генерального консульства РК в Санкт-Петербурге. Средства на восстановление бюста в размере 1 млн рублей были выделены Акиматом Костанайской области.

Выступая на мероприятии, Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев назвал символичным открытие бюста в год 100-летия Султана Баймагамбетова и 75-летия Великой Победы. Он выразил признательность руководству Ленинградской области, Кировского района, преподавателям и учащимся гимназии за бережное отношение к сохранению памяти о соотечественнике. По его словам, именно общая память является связующей нитью между народами двух стран, которая служит основой для дружбы, сотрудничества и взаимопонимания.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что подвиг Султана Баймагамбетова вошел в историю героической битвы за Ленинград – самой тяжелой и продолжительной битвы Великой Отечественной войны, которая проходила с июня 1941 по август 1944 года.

«Солдаты, которые здесь воевали и погибали, не делили себя по национальностям, они все защищали общую Родину, независимо от того места, где они родились», – отметил глава региона.

Султан Баймагамбетов родился в 1920 году на территории современной Костанайской области. В октябре 1940 года был призван в Красную Армию. На фронте с первых дней войны. Командир пулемётного отделения, старший сержант, воевал на Ленинградском фронте в 147-м стрелковом полку 43-й стрелковой дивизии. 22 июля 1943 года в бою под посёлком Синявино в траншеях противника уничтожил до десятка гитлеровцев. В бою 25 июля продвижение советских воинов было остановлено огнём пулемёта из вражеского дзота. Баймагамбетов подполз к огневой точке и забросал её гранатами. Но пулемёт не умолк. Тогда он закрыл амбразуру грудью. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Султану Баймагамбетову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в братской могиле на воинском мемориале в посёлке Синявино Ленинградской области.

Сегодня в ходе рабочей поездки Ермек Кошербаев также посетил АО «Петербургский тракторный завод». В ходе встречи с директором предприятия Сергеем Серебряковым обсуждены вопросы реализации соглашения о сборке энергонасыщенных тракторов «Кировец» на базе Костанайского тракторного завода с дальнейшими этапами локализации производства и экспорта казахстанских тракторов в страны ближнего зарубежья.

Проектная мощность предприятия составит 700 единиц техники в год при постепенном доведении локализации до 50% к 2025 году (с 2020 года изготовление пластиковых элементов интерьера/экстерьера, с 2021 года – рукавов высокого давления, балластных грузов, с 2025 г. – кабины, баков, несущей рамы, дисков, карданного вала, противовесов и др.). Общий объем инвестиций в проект, который реализуется в три этапа, составит 7,3 млрд тенге, планируется создание около 500 новых рабочих мест на производстве и 700 – в смежных отраслях.



