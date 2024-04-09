РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:27, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    В России обрушился автомобильный мост, погибла женщина

    МЧС Смоленской области РФ
    Фото: МЧС Смоленской области РФ

    В российском городе Вязьма обрушился автомобильный мост, на момент обрушения на мосту находилось несколько автомобилей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РФ по Смоленской области.

    — В результате происшествия пострадали 6 человек. Женщина 1987 года рождения погибла, пять человек госпитализированы, из них один ребенок 2010 года рождения, — говорится в сообщении.

    На месте аварии работают экстренные службы, проводятся аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России осуществляли деблокировку пострадавших.

    Теги:
    мост Происшествия Мировые новости Россия
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!