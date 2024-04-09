В России обрушился автомобильный мост, погибла женщина

В российском городе Вязьма обрушился автомобильный мост, на момент обрушения на мосту находилось несколько автомобилей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РФ по Смоленской области.

— В результате происшествия пострадали 6 человек. Женщина 1987 года рождения погибла, пять человек госпитализированы, из них один ребенок 2010 года рождения, — говорится в сообщении.