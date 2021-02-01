В России не будет весеннего подъема заболеваемости от коронавируса - эксперт

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Подъема коронавирусной заболеваемости весной в РФ не произойдет. Об этом в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Осенью была стадия умеренного роста, сейчас стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. Потом должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну. А летом традиционно низкая заболеваемость. В ноль мы не уйдем при такой иммунной прослойке», - сказал он.

Отвечая на вопрос о предстоящем осеннем эпидемическом сезоне, Горелов отметил, что «спокойным он не будет». По его словам, в случае возникновения любой разновидности парагриппа, инфекция начнет распространяться среди популяции людей. «Мы можем говорить только о контроле над гриппом, от которого есть вакцины, и надеяться, что успеем взять под контроль коронавирус», - объяснил эксперт.

Горелов также отметил, что говорить о снятии коронавирусных ограничений можно будет только в случае, если индекс распространения заболевания в городе будет меньше 0,7.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 102,5 млн человек, свыше 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 850 439 случаев заражения, выздоровели 3 300 004 человека, умерли 73 182. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.