В России найдены захоронения более 30 воинов-казахстанцев

ИВАНОВО. КАЗИНФОРМ – На данный момент известно место их захоронения. Представители Международного фонда «Евразийский Диалог» г. Иваново обратились с просьбой распространить эту информацию, в целях найти родных и близких погибших казахских солдатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный фонд «Евразийский Диалог» г.Иваново активно принимает участие в проекте «Вахта Памяти». На данном этапе Фонду удалось найти список из 37 казахстанских воинов, скончавшихся во время Великой Отечественной войны в госпиталях г. Шуя Ивановской области.

В г. Шуя размещалось 11 эвакогоспиталей, работали врачи самой высокой квалификации, имеющие опыт работы в полевых госпиталях.

Очевидцы вспоминают, что даже в отсутствии лекарств и перевязочных материалов, они находили способы облегчить страдания больных и применяли самые прогрессивные по тем временам методы лечения. Тем не менее, спасти удавалось не всех.

В военном комиссариате г. Шуя и Шуйского района составлен список из 37 воинов-казахстанцев, умерших от ран и болезней в госпиталях г. Шуи.

Основная причина смерти, указанная в справке – туберкулёз, от этой болезни умерло 28 человек. Двое скончались от дистрофии, двое – от пулевого и осколочного ранений.

36 из 37 солдат были рядовые, один – младший сержант.

«Места, откуда призывались солдаты, указывались в документах по-разному. Где-то указывали «Казахская СССР», в некоторых случаях обозначали область – Алматинская, Актюбинская, Семипалатинская, Костанайская и др. Захоронены казахстанские воины на Троицком и Вознесенском кладбищах г. Шуя. Мы очень надеемся, что найдутся родственники наших соотечественников и приедут почтить память дедов и прадедов», - говорит председатель Международного фонда «Евразийский диалог» Айжан Тузельбекова.

Список погибших солдатов:

1. Рядовой Абдухапаров Адлязим

1907 Чимкентская обл. 552 сп 16.03.1944 Вознесенское ЭГ3830 Туберкулез 1р,лс, низ, 8 пл

2. Рядовой Адинкулов Останкул

1920 Казахская ССР 19 гв СП 30.06.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 1р,лс, низ, 7 пл

3. Рядовой Акмурзин Каким

1910 Актюбинская обл 943 сп 24.07.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 1р,лс, низ, 7 пл

4. Рядовой Бердыкожи Еркембай

1921 Казахская ССР 813 сп 28.02.1944 Вознесенское ЭГ3830 Туберкулез 1р,лс, низ, 3 пл

5. Рядовой Бикузин Рахумчан

1920 Казахская ССР 81 с.бр 19.04.1943 Троицкое ЭГ3830 Дистрофия 1р,лс, низ, 2 пл

6. Рядовой Бобко Иван Пантелеевич

1898 Алмаатинская обл. 15 сп 28.12.1943 Вознесенское ЭГ3830 Дистрофия 1р,лс, низ, 2 пл

7. Рядовой Джамантаев Нурам

1896 Алмаатинская обл. 54 сб 30.12.1943 Вознесенское ЭГ3830 Туберкулез 1р,пс, низ, 8 пл

8. Рядовой Доулыбаев Казмухай

1906 Западно-Казахстанск. обл. 159 сп 06.03.1944 Вознесенское ЭГ3830 Туберкулез 2р,лс, низ, 11 пл

9. Рядовой Ельчибаев Жаку/Елчбаев Ноку

1899 Казахская ССР 443 сп 11.06.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 2р,лс, низ, 9 пл

10. Рядовой Жанбаршинев Созанбай

1907 Казахская ССР 52 сп 19.03.1944 Вознесенское ЭГ3830 Туберкулез 2р,лс, низ, 8 пл

11. Рядовой Зангербаев Касым

1902 Восточно-Казахстанская обл. 830 сп 30.04.1941 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 2р,лс, низ, 7 пл

12. Рядовой Кайражанов Сапаргам

1922 Казахская ССР 1243 сп 25.02.1944 Вознесенское ЭГ3830 Туберкулез 2р,лс, низ, 3 пл

13. Рядовой Калашбетов Ивень

1924 Казахская ССР 393 сп 28.06.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 2р,лс, низ, 2 пл

14. Рядовой Касенев Хози

1923 Костанайска обл. 113 сп 12.06.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 2р,лс, низ, 1 пл

15. Рядовой Кислов Елизар Васильевич

1902 Семипалатинская обл. 151 сп 12.10.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 2р,пс, низ, 1 пл

16. Рядовой Кмяков Хасень Аспаевич

1902 г. Семипалатинск 693 АП 06.09.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 2р,пс, низ, 1 пл

17. Cержант Когозуб Тоунас

1924 Казахская ССР 599 сп 08.01.1944 Вознесенское ЭГ1895 Пул.ран.лев.плеч 2р,пс, низ, 2 пл

18. Ст. сержант Кужеев Максим

1918 Казахская ССР 43 ГАП 05.01.1942 Вознесенское ЭГ1387 Фурункул губы 2р,пс, низ, 7 пл

19. Рядовой Культайбаев Хаджабай

1898 Восточно-Казахстанская обл. 146 раб.бат 31.05.1944 Вознесенское ЭГ3830 Туберкулез 2р,пс, низ, 7 пл

20. Рядовой Кутбаев Абдугали

1900 Казахская ССР 103 сп 08.05.1944 Вознесенское ЭГ3830 Туберкулез 2р,пс, низ, 8 пл

21. Рядовой Мамиров Сарсен

1916 Казахская ССР 114 сп 01.10.1942 Троицкое ЭГ1768 Окс.ран.пр.бедра 3р,лс, низ, 11 пл

22. Рядовой Мандубаев Миссилин

1914 Алмаатинская обл. 279 сп 18.04.1944 Вознесенское ЭГ3830 Туберкулез 3р,лс, низ, 11 пл

23. Рядовой Муртазалиев Гусан

1903 Казахская ССР 347 сп 09.05.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 3р,лс, низ, 6 пл

24. Рядовой Мухамедьяров Габды

1900 Зап.Казахстан 61 зсп 05.05.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 3р,лс, низ, 6 пл

25. Рядовой Росбаев Донулахман

1906 Алмаатинская обл. 2612 апб 06.06.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 3р,пс, низ, 6 пл

26. Рядовой Сагиндинов Сайлау

1922 Казахская ССР 262 сд 16.09.1943 Вознесенское ЭГ3830 Туберкулез 3р,пс, низ, 7 пл

27. Сержант Сазоненко Петр Дмитриевич

1924 Северо-Казахстанская обл. 209 сп 13.03.1945 Вознесенское ЭГ3830 Туберкулез 3р,пс, низ, 7 пл

28. Рядовой Самагулов Бексенбек

1906 Алмаатинская обл. 709 сп 30.10.1942 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 3р,пс, низ, 8 пл

29. Рядовой Стегний Михаил Трофимович

1927 Казахская ССР 354 сп 03.04.1945 Вознесенское ЭГ3830 Воспаление легких 3р,пс, низ, 11 пл

30. Рядовой Стрельцов Иван Андреевич

1903 Актюбинская обл. 119 мото-мех.бр 09.04.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 3р,пс, низ, 11 пл

31. Рядовой Такбаев Шайка

1900 Актюбинская обл. 114 отд.стр.бр 03.07.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 4р,лс, низ, 8 пл

32. Рядовой Туйгабаев Маде

1899 Южный Казахстан 161 отд. Стр.бат 28.06.1943 Троицкое ЭГ3830 Туберкулез 4р,лс, низ, 4 пл

33. Рядовой Уткильбаев Тамирбирген

1925 Казахская ССР 183 сп 10.08.1944 Вознесенское ЭГ3830 Заболевание 4р,лс, низ, 3 пл

34. Рядовой Шилов Андрей Иванович

1900 Казахская ССР 727 сп 14.04.1945 Вознесенское ЭГ3830 Нефрит 4р,пс, низ, 6 пл

35. Младший сержант Пошенов Торен 1920 К

По вопросам найденных родственников можно звонить и писать Айжан Тузельбековой, председателю международного фонда «Евразийский диалог» по номеру +7 925 266-12-15.

Алия Сагимбаева, учредитель ОО «Атамның аманаты», родолог-консультант, тектанушы.

+7-701-999-78-20

Со списком также можно ознакомиться на сайте посольства РК в РФ.