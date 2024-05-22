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    11:15, 22 Май 2024 | GMT +6

    В России начались учения по применению ядерного оружия

    В России началось учение по применению ядерного оружия
    Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

    В Южном военном округе под руководством Генштаба ВС РФ начался первый этап учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает агентство Kazinform.

    Как отмечает ведомство, ракетные соединения отрабатывают задачи по получению, снаряжению и скрытному перемещению ракет для комплекса «Искандер» к позиционным районам для подготовки к пускам.

    Подразделения авиации тренируются снаряжать боевые части, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», и выполнять патрулирование в назначенных районах.

    Минобороны РФ сообщает, что учения направлены на поддержание готовности для защиты территориальной целостности и суверенитета России в ответ на угрозы Запада.

    Теги:
    Военные Учения Ядерное оружие Россия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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