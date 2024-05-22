В России начались учения по применению ядерного оружия

В Южном военном округе под руководством Генштаба ВС РФ начался первый этап учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает агентство Kazinform.

Как отмечает ведомство, ракетные соединения отрабатывают задачи по получению, снаряжению и скрытному перемещению ракет для комплекса «Искандер» к позиционным районам для подготовки к пускам.

Подразделения авиации тренируются снаряжать боевые части, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», и выполнять патрулирование в назначенных районах.

Минобороны РФ сообщает, что учения направлены на поддержание готовности для защиты территориальной целостности и суверенитета России в ответ на угрозы Запада.