В России начали испытания вакцины против COVID-19
МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах», - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что экспертам удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа.
«При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo - на чувствительных лабораторных животных», - поясняет Роспотребнадзор.
В ведомстве уточняют, что испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.
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