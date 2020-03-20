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В России начали испытания вакцины против COVID-19

20 Марта 2020 11:33
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В России начали испытания вакцины против COVID-19

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах», - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что экспертам удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа.

«При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo - на чувствительных лабораторных животных», - поясняет Роспотребнадзор.

В ведомстве уточняют, что испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.


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Ключевые слова: Наука, Здравоохранение, Россия, Коронавирус,
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