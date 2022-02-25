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В России частично ограничат доступ к Facebook

25 Февраля 2022 22:50
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В России частично ограничат доступ к Facebook

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека. Об этом сообщается в пятницу на сайте службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook начиная с 25 февраля 2022 года Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа», - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какие именно ограничения наложит служба.


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#Интернет   #Россия  
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