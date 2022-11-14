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В РОШ НДПП «Ауыл» обсудили ход агитационной кампании

14 Ноября 2022, 13:01
В РОШ НДПП «Ауыл» обсудили ход агитационной кампании
14 Ноября 2022, 13:01

В РОШ НДПП «Ауыл» обсудили ход агитационной кампании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании республиканского общественного штаба Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» обсудили ход агитационной кампании кандидата в Президенты Республики Казахстан Жигули Дайрабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие руководители региональных филиалов партии, руководители и члены региональных штабов. Было отмечено, что партия «Ауыл» в рамках агиткампании охватила все 20 регионов страны. Региональными штабами разработаны планы агитации. Штабами ведется работа по подготовке доверенных лиц и наблюдателей, которые будут задействованы в день выборов.

На сегодня агитационная группа во главе с Жигули Дайрабаевым уже встретились с избирателями в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Жетысуской, Алматинской, ВКО, Абайской областей. Кандидат посетил производственные центры агропромышленности, ознакомился с их деятельностью, выслушал пожелания рабочих коллективов. Кроме того, он встретился с жителями каждого региона и представил основные направления своей предвыборной программы, а также ответил на вопросы избирателей

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет «днем тишины». Выборы Президента РК состоятся 20 ноября


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